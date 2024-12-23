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Белоруков Василий Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белоруков Василий Ефимович
Фамилия
Белоруков
Имя
Василий
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Урма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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