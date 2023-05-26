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Базанков Федор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Базанков Федор Васильевич
Фамилия
Базанков
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Высоково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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