Близнецов Василий Петрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Близнецов Василий Петрович
- Фамилия
- Близнецов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Сословие
- крестьяне
- Занятие
- государственный крестьянин
- Адрес
- Самарская губерния, Бузулукский уезд
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.
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