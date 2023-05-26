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Боговский Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боговский Александр Иванович
Фамилия
Боговский
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Ильинской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Княжи
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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