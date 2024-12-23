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Аристов Николай Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аристов Николай Васильевич
Фамилия
Аристов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Ильинской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Матвеевская волость, Ильинское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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