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Александров Никита

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Александров Никита
Фамилия
Александров
Имя
Никита
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Поломская волость, Померекино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
До 06.02.1854 ст.
После 1906 ст.
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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