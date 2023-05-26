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Чернов Макар Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чернов Макар Прокофьевич
Фамилия
Чернов
Имя
Макар
Отчество
Прокофьевич
Занятие
управляющий имением Юрьевского купца Ивана Еремеевича Лицова
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 5.

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