Цодиков Герман Залманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦодиков Герман Залманович

Цодиков Герман Залманович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цодиков Герман Залманович
Фамилия
Цодиков
Имя
Герман
Отчество
Залманович
Сословие
купечество
Адрес
Воронеж
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 5.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.