Хазов Иван Лукоянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХазов Иван Лукоянович

Хазов Иван Лукоянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хазов Иван Лукоянович
Фамилия
Хазов
Имя
Иван
Отчество
Лукоянович
Занятие
управляющий имением Кологривского купца Николая Васильевича Бушуева
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 5.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.