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Тихомиров Яков Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихомиров Яков Степанович
Фамилия
Тихомиров
Имя
Яков
Отчество
Степанович
Сословие
купечество
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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