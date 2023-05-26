Серебряков Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребряков Иван Григорьевич

Серебряков Иван Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серебряков Иван Григорьевич
Фамилия
Серебряков
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Княгинино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.