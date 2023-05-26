Сергеев Александр Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Александр Прокофьевич

Сергеев Александр Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергеев Александр Прокофьевич
Фамилия
Сергеев
Имя
Александр
Отчество
Прокофьевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.