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Петелин Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петелин Иван Андреевич
Фамилия
Петелин
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Бабушкино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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