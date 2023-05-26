Осокин Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокин Василий Митрофанович

Осокин Василий Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Осокин Василий Митрофанович
Фамилия
Осокин
Имя
Василий
Отчество
Митрофанович
Занятие
управляющий имением торгового дома Э.И.Брант и Ко
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 3.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.