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Липов Иван Еремеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Липов Иван Еремеевич
Фамилия
Липов
Имя
Иван
Отчество
Еремеевич
Сословие
купечество
Адрес
Костромкая губерния, Юрьевец
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 3.

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