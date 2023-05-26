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Качков Александр Викулович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Качков Александр Викулович
Фамилия
Качков
Имя
Александр
Отчество
Викулович
Сословие
купечество
Адрес
Касимов
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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