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Козырев Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козырев Иван Иванович
Фамилия
Козырев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Дьяково
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.04.1900
22.04.1953
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
1826 ст.
До 1873
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
1868
1937
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
24.07.1887 ст.
Неизвестно
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
1803 ст.
1840
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область

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