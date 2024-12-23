Козырев Иван Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Козырев Иван Иванович
- Фамилия
- Козырев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Дьяково
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.04.1900
22.04.1953
1826 ст.
До 1873
1868
1937
24.07.1887 ст.
Неизвестно
1803 ст.
1840
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