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Завьялов Николай Аполлонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Завьялов Николай Аполлонович
Фамилия
Завьялов
Имя
Николай
Отчество
Аполлонович
Сословие
купечество
Адрес
Костромская губерния, Чухлома
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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