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Дюжаков Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дюжаков Иван Андреевич
Фамилия
Дюжаков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Сословие
купечество
Адрес
Васильев
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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