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Вознесенский Геннадий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вознесенский Геннадий Васильевич
Фамилия
Вознесенский
Имя
Геннадий
Отчество
Васильевич
Занятие
титулярный советник
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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