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Беляев Иван Антонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Иван Антонович
Фамилия
Беляев
Имя
Иван
Отчество
Антонович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 1.

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