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Беляев Зиновий Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Зиновий Степанович
Фамилия
Беляев
Имя
Зиновий
Отчество
Степанович
Сословие
купечество
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 1.

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