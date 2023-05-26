Юрихин Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрихин Павел Егорович

Юрихин Павел Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юрихин Павел Егорович
Фамилия
Юрихин
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Трошково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.