Ювенский Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮвенский Владимир Михайлович

Ювенский Владимир Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ювенский Владимир Михайлович
Фамилия
Ювенский
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Вознесенское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.