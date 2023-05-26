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Щекин Николай Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щекин Николай Александрович
Фамилия
Щекин
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Староустье
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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