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Фортунатов Симеон Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фортунатов Симеон Павлович
Фамилия
Фортунатов
Имя
Симеон
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Турань
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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