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Успенский Владимир Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Успенский Владимир Кузьмич
Фамилия
Успенский
Имя
Владимир
Отчество
Кузьмич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Урень
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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