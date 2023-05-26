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Темпераментов Павел Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Темпераментов Павел Александрович
Фамилия
Темпераментов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Черновская волость, Шерстни
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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