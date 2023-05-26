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Станиславов Иоанн Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Станиславов Иоанн Никанорович
Фамилия
Станиславов
Имя
Иоанн
Отчество
Никанорович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Шуда
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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