Скворцов Павел Константинович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Скворцов Павел Константинович
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Константинович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- церковный настоятель Варнавинского у.
- Адрес
- Костромская губерния, Варнавинский уезд, Макарьевская волость, Петушиха
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.
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