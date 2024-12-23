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Скворцов Павел Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скворцов Павел Константинович
Фамилия
Скворцов
Имя
Павел
Отчество
Константинович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Макарьевская волость, Петушиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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