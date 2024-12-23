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Сарментов Алексей Ксенофонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сарментов Алексей Ксенофонтович
Фамилия
Сарментов
Имя
Алексей
Отчество
Ксенофонтович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Макарьевская волость, Макарьевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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