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Ноаров Иоанн Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ноаров Иоанн Васильевич
Фамилия
Ноаров
Имя
Иоанн
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Знаменское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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