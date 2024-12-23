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Николаевский Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Николаевский Михаил Иванович
Фамилия
Николаевский
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Семеновская волость, Семеново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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