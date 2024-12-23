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Кротков Алексей Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кротков Алексей Алексеевич
Фамилия
Кротков
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Овсянка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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