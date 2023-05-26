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Крестовоздвиженский Матвей Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крестовоздвиженский Матвей Иоаннович
Фамилия
Крестовоздвиженский
Имя
Матвей
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Моисеевская волость, Заводь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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