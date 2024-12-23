Костылев Иоанн Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылев Иоанн Сергеевич

Костылев Иоанн Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Костылев Иоанн Сергеевич
Фамилия
Костылев
Имя
Иоанн
Отчество
Сергеевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Карповская волость, Чердаки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.