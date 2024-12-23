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Козырев Михаил Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козырев Михаил Николаевич
Фамилия
Козырев
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Благовещенская волость, Благовещенское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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