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Каллистов Иоанн Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каллистов Иоанн Иоаннович
Фамилия
Каллистов
Имя
Иоанн
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Решетиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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