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Иерусалимский Иоанн Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иерусалимский Иоанн Филиппович
Фамилия
Иерусалимский
Имя
Иоанн
Отчество
Филиппович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Елховка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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