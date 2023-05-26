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Дроздов Симеон Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дроздов Симеон Иоаннович
Фамилия
Дроздов
Имя
Симеон
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Ильинское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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