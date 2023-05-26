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Вознесенский Павел Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вознесенский Павел Федорович
Фамилия
Вознесенский
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Хмелевое
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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