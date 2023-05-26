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Виноградов Иоанн Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Иоанн Петрович
Фамилия
Виноградов
Имя
Иоанн
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Темта
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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