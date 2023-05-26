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Былинский Иоанн Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Былинский Иоанн Николаевич
Фамилия
Былинский
Имя
Иоанн
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Медведиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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