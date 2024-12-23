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Беляев Григорий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Григорий Васильевич
Фамилия
Беляев
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Карповская волость, Карпово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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