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Александровский Александр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Александровский Александр Петрович
Фамилия
Александровский
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость, Баки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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