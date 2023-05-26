Ярыгин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрыгин Александр Михайлович

Ярыгин Александр Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ярыгин Александр Михайлович
Фамилия
Ярыгин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Травяна
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.