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Юдинцов Ларион Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юдинцов Ларион Николаевич
Фамилия
Юдинцов
Имя
Ларион
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Селивановский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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