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Щелоков Трофим Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щелоков Трофим Федорович
Фамилия
Щелоков
Имя
Трофим
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Емельянов
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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