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Щанников Павел Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щанников Павел Васильевич
Фамилия
Щанников
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Георгиевская волость, Василовка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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