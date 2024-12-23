Шубин Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Павел Андреевич

Шубин Павел Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шубин Павел Андреевич
Фамилия
Шубин
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Капраниха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.